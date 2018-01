Ja tocava

La seguretat mana. Les novetats en eixa matèria de cara a les pròximes festes falleres van pel camí de generar moltes reaccions. Carrers que, fins ara, estaven plens de gent, mercadets, punts de venda de bunyols i allò que no són bunyols... hauran d'estar buits. El problema està en què eixes fires ambulants al voltant de falles d'especial, de carrers il·luminats, deixen diners en les comissions falleres i les comissions falleres no volen perdre eixos diners. Alguns diran que és lògic. Jo crec que el problema és que el monstre de les festes falleres s'ha fet massa gran. Com si València fos un poblet la festa ha crescut sense cap control i ara a veure qui és el guapo que posa ordre i li lleva el caramel a les comissions afectades. Però no fer-ho amb l'actual situació d'alerta antiterrorista seria una irresponsabilitat i, a la vegada, és una oportunitat excel·lent per posar el cascavell al gat.