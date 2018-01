Cambios notables en el proyecto de peatonalización de la plaza de la Reina

La SER puede darles algunos detalles de las novedades que el equipo redactor del proyecto ha incorporado a la peatonalización de la plaza de la Reina.

La novedad más destable es que se trabaja con un diseño en el que no hay ni escalones ni desniveles, como había previsto el anterior diseño de Miguel del Rey. La superficie de la plaza será única a pesar de que hay una ligera pendiente entre la Catedral y la calle la Paza. Otra novedad, el pavimento. Será piedra caliza muy parecida al color de la fachada de la Seo y antideslizante. Roca caliza salvo la superficie donde se plantará la falla que será de granito negro especial que soporta altas temperaturas. No se tocan las palmeras de los laterales ni los olivos junto a la fachada de la catedral. Serán los únicos árboles de la plaza. El forjado del aparcamiento subterráneo no permite plantar más.

El proyecto de Miguel del Rey, que ahora sufre modificaciones / Cadena SER

Respecto a las terrazas, no se suprimirá ninguna, pero tampoco se van a autorizar nuevas. Todas se desplazarán unos metros hacia el centro de la plaza. Los contenedores de basura se alinearán y se soterrarán. Además se van a habilitar zona de carga y descarga junto a las nuevas rampas del parking que se reubican a un lado de la plaza y junto al inicio de la calle del Mar.

El equipo dirigido por el arquitecto José María Tomas que baraja con varias premisas. La primera que no se impedirá el acceso de vehículos a sus garajes. La segunda premisa, que tras la reforma no entrará ningún autobús de la EMT. Ahora entran 2 mil al día. Y la tercera, que no se peatonaliza el giro de la calle la Paz a San Vicente, aunque en futuro podría acabar siendo peatonal.