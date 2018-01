El Tenerife quiere a Fidel

El nombre de Fidel Chaves suena por Granada para regresar junto a José Luis Oltra, con el que jugó un Play Off de ascenso a Primera División, y ahora se une a la puja por el exterior izquierdo el Club Deportivo Tenerife.

El denominador común de ambos pretendientes es que los dos tienen dinero y posibilidades de firmar, mientras que el condicionante a su salida llega con la precariedad de la plantilla del Almería por las lesiones. Alfonso García dejaba claro hace tres días en la Cadena SER que, “en el mercado de invierno no va a salir nadie”, con todo lo que ello implica ya que donde dije digo... Lucas Alcaraz tiene entre ceja y ceja recuperar a Fidel Chaves para el Almería, ya que no hay un jugador de su nivel en la plantilla y en el mercado no encontraría su recambio. Hasta el miércoles 31 puede haber movimientos.