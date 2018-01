Jony vuelve a casa

El primer fichaje del Sporting en el mercado de invierno, que más que una incorporación es un retorno a casa, ya está en Gijón. Jony Rodríguez llegó a última hora de la tarde de este jueves a Asturias, para reincorporarse al que fue su club hasta hace año y medio y colaborar en lo que considera "un reto muy bonito". La idea del Sporting es presentar al jugador a mediodía del viernes y que este pueda entrenar por la tarde a las órdenes de Baraja, a la espera de que se firme mañana la cesión definitiva por parte del Málaga.

"Estoy muy contento con volver a casa con un reto muy bonito por delante y de intentar sumar ya desde el primer día", aseguraba Jony a su llegada al hotel Tryp Rey Pelayo, confirmando que está en plena forma porque "aunque no estuviera compitiendo últimamente, no me he perdido ni un entrenamiento y yo soy muy exigente".

"Quiero convencer al entrenador de que puedo jugar y cuando tenga la oportunidad aprovecharla", aseguró Jony, que fue pieza clave en el último ascenso y la última permanencia en Primera. Hace año y medio abandonó Gijón, tras no alcanzar un acuerdo con el club para su renovación.

Al no contar con la confianza de Míchel, el Málaga buscó una salida para Jony en el actual mercado de invierno. La competencia del Granada, club que estaba dispuesto a abonar cerca de 400.000 euros por la mitad de la ficha del futbolista, hizo temer por la operación. Pero la obstinación del jugador, que incluso llegó a perdonar parte de sus emolumentos para volver a Gijón, y el esfuerzo del Sporting, que mejoró la oferta presentada inicialmente, decantaron definitivamente la balanza del lado asturiano.