De pensiones y salarios

Vaya por delante que la propuesta del socialista Pedro Sánchez de colocar nuevo impuesto a la banca para mejorar la caja de las pensiones me parece positiva, aunque absolutamente insuficiente para resolver la situación.

Pero que nadie se llame a engaño. Para la mejora de la caja de las pensiones y para que no se tengan que seguir haciendo grandes aportaciones desde los presupuestos del estado, no queda otra, que mejorar los salarios, porque aunque se haya notado cierta mejoría económica y se hayan creado puestos de trabajo fundamentalmente de mala calidad , esto no ha supuesto que la hucha de las pensiones se haya recuperado de forma considerable.

Si no se cambia la última reforma laboral, no se podrán mejorar de forma clara los salarios y por ende tampoco los fondos de la seguridad social. Esto es muy sencillo, sin más sueldo no será posible.

Por supuesto que en España tienen que pagar más quién más tiene y que la banca puede poner más, además de las empresas de sectores que les va muy bien en estos momentos. Pero resulta palmario que con estas medidas tampoco se llega.

Es necesario mejorar los ingresos de las familias, sacar de pobres a muchos trabajadores, que encima podrían gastar más, incrementando el consumo y mejorando la economía.

Es de una ceguera supina, seguir sin ver la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores. Y si nada de esto se hace, tampoco ningún gobierno salvo que quiere auto-fagocitarse, se atreverá a bajar las pensiones, como mucho a congelarlas. Por tanto se seguirá tirando de las cuentas globales del estado.

Pero si hay una cosa de pensiones que debe preocuparnos hoy es el abultado porcentaje especialmente de la población canaria, que tiene una pensión no contributiva de miseria. Y estas no se pueden dejar al albur de la caridad. Esta tiene que ser una medida de emergencia. Al gobierno central del pp le toca mover ficha.