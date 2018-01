UGT y CCOO no descartan una huelga general este año

Los sindicatos UGt y Comisiones Obreras Canarias no descartan que durante 2018 se convoque una huelga general. Así lo señalaban esta mañana los secretarios generales de ambas centrales como respuesta a la falta de interés de los empresarios en negociar en el convenio colectivo estatal subidas salariales que signifiquen no solo recuperar poder adquisitivo sino al menos no tener sueldos por debajo de los 1000 euros. Consideran que la patronal solo está ganando tiempo para seguir aumentando sus beneficios a costa de no aumentar salarios.

Sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año los definen como desiguales, que rompen la cohesión fiscal y profundizan en un modelo de crecimiento fracasado basado en la precariedad del empleo. Además no servirán para reducir la alta tasa de pobreza que sufren las islas.