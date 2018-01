El delantero argentino Ricardo Centurión, será el cuarto fichaje del Málaga en el mercado invernal, cedido por el Génova por lo que resta de temporada y sin opción de compra.

Centurión, que viajará el domingo a Málaga, ha militado en varios equipos de su país como el Racing Club de Avellaneda y el Boca Juniors, además del Sao Paulo brasileño y el Génova donde solamento ha disputado cinco partidos y 200 minutos.

"Estoy muy feliz y agradecido por este paso. Tengo muchas ganas de revertir la situación del Málaga, es un club lindo", dijo en Radio Continental.



"La Premier League es increíble, pero la liga española es muy parecida al fútbol argentino en el estilo. Ojalá me pueda ir bien y quedarme para triunfar de una vez en Europa", añadió el extremo argentino, que llegaría a préstamo sin opción de compra y que espera rendir partiendo desde la izquierda, su mejor posición: "En Racing jugaba de espalda a la raya, pero hoy me siento más cómodo jugando como volante por izquierda. Creo que en el Málaga voy a poder rendir por ese lado. Yo tenía pensado seguir en Europa, pero si Boca me mandaba un mensaje podía cambiar todo. Lo de Boca fue más por la afición, nunca se comunicaron formalmente conmigo. Todavía no tomo dimensión del cariño. Voy a estar agradecido siempre".

"Yo fallé en mi vida privada, es cierto. Pero hoy la sociedad consume más lo que pasa fuera de la cancha que lo que uno puede dar dentro. El colegio no hay que dejarlo por nada en el mundo. La educación es fundamental. No es que en los clubes no me contuvieron, pero en Buenos Aires las tentaciones son muchas. Yo no pronunciaba las 's', y el fútbol me dio todo. Estoy por cumplir 25 años y me quedan dos amigos, al resto los tengo que ir a visitar al cementerio".