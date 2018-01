Míchel: "Mi peor momento fue en verano, al sospechar que podían pasar estas cosas"

Míchel está atravesando sus peores momentos desde que llegara al Málaga en marzo del pasado año. El técnico es consciente de que cada vez cuenta con menos apoyos en el malaguismo, y en la previa del partido que enfrentará a su equipo y al Getafe ha valorado su situación. Y ha contestado la pregunta que se hacen muchos aficionados, ¿por qué no se va?. "Es difícil justificar a un entrenador cuando tiene once puntos. ¡Qué fácil sería para la dirección deportiva o para la Propiedad tomar una decisión que sería indiscutible, cambiar de entrenador! Y sin embargo se está intentando cambiar la plantilla en poco tiempo. Hay mucha gente que me pregunta por qué no me voy. Tengo argumentos mucho más que suficientes, mucho más que mi incapacidad, que tienen que ver con mi honestidad y mi respeto por mi trabajo porque al lado o detrás, hay gente que trabaja para mí. Considero que mi trabajo no se ve reflejado en el campo. Mi peor momento fue en verano, al sospechar que podían pasar estas cosas. Cuando yo el 1 de julio, por obligación, o entreno en el Málaga o no podía entrenar en otro sitio tengo que decidirme. La temporada pasada me trajeron para ver si el equipo reaccionaba. Y reaccionó. Suponiendo que yo tuviera parte de culpa, ¿tengo parte de culpa de que el equipo tenga un presupuesto en Primera División, que haya traspasado jugadores? Antes de venir aquí, el día anterior, renuncié a una oferta importante porque quería venir al Málaga. Vengo al Málaga, no me importa la parte económica y ahora la gente dice: ‘no se va porque no le pagan’. Aunque fuese eso, que no lo es, es por honestidad. Pedir que se marchen los demás está muy bien. Si entendiese que estoy desmotivado, que soy un incapaz, me marcharía. ¿Por qué me voy a quedar un año sin entrenar desde julio porque no esté de acuerdo con algunas cosas? Hay que seguir trabajando. Luego salen así los resultados y el que se come el marrón soy yo que estoy ahí. Y lo acepto porque no tengo nada que decir. Me lo merezco. Tengo una información que me permite ser honesto a la hora de tomar decisiones. A mí, porque me diga alguien que me tengo que ir, no lo voy a hacer si no considero que afecta a algo más que a mi profesión”.

En cuanto al último fichaje, Alberto Bueno, espera que rinda a buen nivel. "Si aporta lo que Ignasi Miquel e Iturra nos vendrá fenomenal. Han aportado sensación de tranquilidad y capacidad y además están animando a compañeros a reunirse en torno a ellos. Ojalá que Alberto nos ayude a mostrar lo que está teniendo en los entrenamientos, ganas de jugar. Lo ha pasado muy mal y sin embargo le ves ahora disfrutar. Es un jugador con mucha calidad y bastante experiencia".

El entrenador también habló del partido ante el Getafe. "Pensar que necesitamos ocho o nueve victorias en los próximos partidos para estar en Primera División, habiendo ganado solo tres, puede sonar a difícil. Para eso se está cambiando la plantilla y se buscan otras opciones. El de Getafe no es un partido más. Es un rival que está en forma y no se desestabiliza. Es fuerte y lleva sus recursos hasta el final aunque no sean muchos. Es un equipo muy comprometido y disciplinado”.