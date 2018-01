La Eragudina mide a la nueva Arandina

La nueva Arandina de Javier Álvarez de los Mozos echa a rodar este sábado (16:30 h) en La Eragudina. El Astorga, segundo clasificado, el rival. Los de Merino recuperan a Roberto Puente. Los blanquiazules viajan con 17 jugadores, entre ellos el meta Mediavilla. No lo hace Bruju, apartado del equipo. Debutará en la meta ribereña el ex maragato, Carmona. Rubiato, Arias y Javichu entran en su primera citación y podrían contar con su oportunidad.

La Arandina, novena (28), comienza su remontada hacia los play off ante un rival directo por las posiciones de privilegio, el Atlético Astorga, segundo (41). No parece una empresa sencilla, pero "vamos a ganar, no me importan lo demás hay que ganar", afirma el nuevo técnico de los ribereños, un Javier Álvarez de los Mozos que tiene claro el estilo de juego de su equipo. "La idea en el terreno de juego la tenemos clara y jugaremos igual sea donde sea", apunta. El burgalés ya dijo que "la Arandina es el mejor equipo de la categoría" y "tiene que jugar como un equipo grande".

Los maragatos suman 11 partidos sin perder lo que les hace un adversario a tenern en cuenta. El partido estará dirigido por el colegiado palentino Diego Calvo Antolín.