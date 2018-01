Chimpun y Abraham abandonan el CD Pedroñeras

Según ha podido saber Radio Azul SER, la plantilla del CD Pedroñeras cuenta con dos jugadores menos. En el entrenamiento del jueves por la noche, Antonio Calle mantuvo una charla con Emilio López “Chimpun” y a Abraham Carrión en la que les comunicó que tendrían pocos minutos hasta final de temporada al contar menos con ellos. Los jugadores han pedido la baja.

Tras haber llegado con José Luis Sepúlveda, Chimpun se hizo rápido con la titularidad y fue uno de los jugadores claves para que el equipo finalmente acabara consiguiendo la permanencia en Tercera División. Una lesión de tobillo esta temporada ha lastrado la progresión de López que, una vez recuperado, deberá buscarse equipo ante la baja del CD Pedroñeras.

Distinto caso es el de Abraham, subido al primer equipo por Sepúlveda, prácticamente no contó en la anterior etapa ni tampoco con Calle. Ante la falta de minutos, el técnico ha decidido cmmunicarle que no cuenta con él para que otro jugador pueda ocupar la ficha que deja libre. Ambos jugadores ya no estarán en la convocatoria del partido.

Tras estas dos bajas, el cuerpo técnico ya trabaja en incorporar a jugadores que puedan ocupar estas plazas.