La decapitación de Puigdemont, primera polémica nacional del Carnaval de Cádiz

El Carnaval de Cádiz ya tiene su primera polémica nacional. Ocurrió en la primera sesión de preliminares. La chirigota de Chiclana La familia Verdugo, que representa un conjunto de verdugos enmascarados con su hacha y algunas víctimas a punto de ser decapitadas, interpretaba su popurrí cuando decidía sacar al personaje de Carles Puigdemont. El líder catalán, como se preveía, está siendo uno de los personajes más mencionados en el Concurso Oficial de Agrupaciones en el Teatro Falla.

"No sabemos si cortarle la cabeza o mandarle a pelar", cantaron los verdugos mientras el personaje de Puigdemont, con las manos y el cuello metido en la guillotina, pedía, a ritmo de la canción "Devuélveme la vida", de Antonio Orozco, perdón. "Pido perdón por haber celebrado un referéndum. Pido perdón por las urnas que allí coloqué. En realidad eran cajas de ropa de invierno, pero es que allí es ver las cajas y echar un papel", continuaba la actuación. Uno de los verdugos le preguntaba entonces al público "¿Le perdonamos la vida a Puigdemont, sí o no?". En un ambiente bastante frío del teatro, el público se divide entre tímidas afimaciones o negativas. El verdugo insiste y el Falla responde ahora mayoritariamente que no en voz más alta. (En la actuación, Carles Puigdemont entra a las 16' 20")

Al día siguiente, este fragmento del popurrí comenzó a ser difundido en redes sociales. Y ha sido utilizado por algunas perfiles independestistas y asociaciones catalanas para criticar el Carnaval de Cádiz. Esos mensajes han sido respondidos, a su vez, por defensores de la fiesta gaditana y su libertad.

-¿Le perdonamos la vida a Puigdemont, o no?

-Noooooo!!! Que le corten la cabeza!

En Cataluña hay 10 profesores de imputados de incitación al odio por debatir sobre lo sucedido el 1-O

Los autores de la chirigota aseguran sentirse abrumados por esta polémica y creen que se ha sacado de contexto su actuación.

La familia Verdugo es una de las 137 agrupaciones que este año se han presentado al Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, el COAC, que desde que empezó el 9 de enero, se ha convertido en Trending Topic (tema más comentado en twitter) cada año, superando a debates nacionales y Operación Triunfo.

La chirigota de Chiclana ofreció un discreto repertorio, que la ha situado como una de las peores de lo que va de concurso, como aseveran los diferentes jurados de los medios de comunicación. Su repertorio, además del momento Puigdemont, también incluía, dentro del contexto de su disfraz de verdugo, una previa de decapitación de los reyes magos o de una mujer adúltera por ser infiel a su marido. Un momento de gran machismo que también recibió reproches en Twitter.

El Carnaval de Cádiz continuará en su fase de preliminares hasta el 27 de enero.