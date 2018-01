El cuarteto se va a La Gran Puñeta

Así ha sido la cuarta preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC).

CUARTETO LOS DE LA GRAN PUÑETA

El sonido de la actuación cabeza de serie lo trae Solera 1847



El médico Gregorio Arañón llega al pueblo de La Gran Puñeta, aunque no es tan bien recibido como él esperaba. El alcalde es arrastrado por la boca de un mecánico. "La próxima vez le quitas el freno de mano", dice el vecino bruto. Es un pueblo perdido y con pocos habitantes. "Aquí a Podemos se le llama Puedo". Los vecinos son tres: el alcalde, el vecino que arrastra tractores y un cantante que canta tan mal que fue a la prueba de la chirigota de Burgos y no lo cogieron. Van apareciendo, gracias a los cambios de disfraces, más habitantes: el cura, el policía, un mudo... Su singular manera de entender el cuarteto funciona por momentos, aunque sin brillar. Tiene algunos golpes que hacen reír al personal y muchas autorreferencias para sus incondicionales. Los cuplés vuelven al ojo de Junqueras y sacan a Quique Miranda para rematar una letra sobre su momento como Rey Melchor. El tema libre decae el nivel de risas y eso que el público estaba entregado. Remate cantado insinuando que pensaron en no presentarse pero que este "cuarteto es del pueblo". Piden perdón. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,98





CORO LA CENTURIA

Llegan los romanos, pero sin ruinas. Música de gran superproducción para empezar. En un estandarte homenaje a carnavaleros fallecidos, desde Paco Alba a Valdivia pasando por Manolo Cornejo, María La Yerbabuena y El Peña. A pesar de su aire de péplum, las voces de los romanos no terminan de mostrar la necesaria fuerza. Primer tango para pedir que las horquillas de Cádiz suenen con fuerza. Letra de cordialidad entre Sevilla y la Semana Santa gaditana. La segunda letra a la manada. Al marge de la lógica condena, la redacción del tango es bastante mejorable. El resto de repertorio no elevan el nivel, aunque se agradece la brevedad del popurrí. PUNTUACIONES DEL JURADIO DE RADIO CÁDIZ: 2,97

CHIRIGOTA CON LAS BOMBAS QUE TIRAN

El presidente coreano Kim Yong-un protagoniza toda una chirigota. La de Algeciras, que consigue levantar los ánimos y provoca buenas sensaciones en el respetable. Está bien llevada la idea. Varias metáforas sobre las bombas, las buenas que se deben lanzar en la presentación y primer pasodoble al tipo. El segundo pasodoble es la primera letra que se dedica a las pregoneras de este año: Las Niñas de Cádiz. Mejor la intención que la ejecución. Los cuplés, algo desactualizados, sobre los robots que barren y Pepe el Marismeño. En el estribillo, bomba maligna que le lanzan a Puigdemont. En el popurrí bromas fáciles sobre algunos personajes famosos, entre ellos, a la hija de Belén Esteban. PUNTUACIÓN DEL JURADIO DE RADIO CÁDIZ: 4,05

COMPARSA PUEBLO LLANO

La comparsa de Tocina se estrena en el Falla pareciendo una veterana. Fuerza en las voces, ímpetu en las intenciones. Las formas de los pasodobles recuerdan mucho a los Carapapa. Sellan dos buenas letras nostálgicas, la primera un bonito homenaje al Carnaval de Cádiz que ellos escuchaban desde Sevilla hace años con dificultades (interferencias de Radio Cádiz incluidas). La segunda, un homenaje al esfuerzo de los padres por los hijos. Lamentable y desfasado cuplé sobre Bibiana Fernández y otro facilón a los ojos de Junqueras. El popurrí incide en sus llamamientos al poder del pueblo llano. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,58

CHIRIGOTA GRACIAS A MI GESTA SABÉIS QUE LA TENÉIS REDONDA Y NO RECTA

El V Centenario de la primera circunnavegación a la tierra, la expedición de Magallanes y ElCano, ya tiene chirigota. Primer pasodoble de la comparsa de Sanlúcar a Manolo Cornejo, crítico con que se le haya concedido a título póstumo el antifaz de oro. Propone eliminar esa distinción y lamenta que los que los reparten "no tengan clase". La segunda letra, dedicada a ISIS, grupo terrorista. Andalucía responderá, dicen, con sus mejores armas, entre ellas, su luz. Los cuplés, cortísimos, dejan al público congelado. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,08

COMPARSA LOS VIVA LA VIDA

La comparsa de José Cruz Maza de San Fernando es un canto a la vida, pero todos los colores del tipo se matan entre ellos. El repertorio de pasodobles no invita tampoco a la alegría. El segundo es un simplón homenaje a las mujeres con cáncer, hecho sin demasiada sensibilidad. En los cuplés, una supuesta polémica con Fali Mosquera. Algún momento bonito en el popurrí, pero insuficiente para remontar la sensación de futilidad. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,05

COMPARSA EN BLANCO Y NEGRO

Discretísima comparsa con bastantes fallos técnicos en la ejecución tanto de música como de voz. Tampoco aciertan las letras. La primera sobre los nervios de cantar en el Falla. Para la segunda, se ponen un pañuelo rosa para cantar en favor de las víctimas del cáncer, a las que animan a superar la batalla. Los cuplés y los popurrís no hacen más que incidir en su buena intención pero incierta ejecución. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 1,62

CHIRIGOTA SAL FERMÍN

La chirigota de Aracena se estrena en el Falla inventando un nuevo género de pasodoble, a dos partes, coreado y de duración infinita. Nadie puede negar su originalidad. Su tipo de hombre en calzoncillos escapado en un balcón tras ser pillado in fraganti podría tener su gracia, pero no lo terminan de exprimir bien. Los cuplés, más voluntariosos. El segundo, con fragmentitos de chirigotas del Selu, sobre el famoso mitin de Ciudadanos. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,25