Antonio León: " Necesitamos más efectivos de la Guardia Civil en nuestro municipio"

Antonio León, alcalde de Torre Pacheco, se va a reunir el martes con el delegado del Gobierno para abordar dos cuestiones importantes para su municipio, como la inseguridad ciudadana y la falta del agua.

En declaraciones hechas a Radio Cartagena, Antonio León ha manifestado que el Delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, tiene que comprometerse a dotar al cuartel de Torre Pacheco de más efectivos, puesto que desde hace muchos años padece de un déficit importante de agentes.

El cuartel de la Guardia Civil de Torre Pacheco, abarca municipios como San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, y algunas zonas de Cartagena y de Murcia, lo que precisa según el alcalde, que se amplíen los efectivos de la Benemérita en dicho cuartel.

Antonio León, también contaba en 'Hoy por hoy Cartagena' , que otro asunto importante que planteará al delegado del gobierno en Murcia, es la falta de agua en la zona, déficit hídrico que está causando graves problemas en el campo de Cartagena y que podría llevar a una crisis social del sector, algo que preocupa y mucho a los agricultores.

Antonio León ha manifestado "que si no hay agua, no hay plantaciones, y si no hay plantaciones no hay trabajo"

El alcalde también ha recordado, que están en conversaciones con la Comunidad Autónoma, para concretar quien puede gestionar el 'Museo Paleontológico de las Simas de las Palomas' en el Cabezo Gordo, y ha pedido al gobierno Regional que se comprometa a potenciar el Recinto Ferial de Ifepa evitando duplicidades construyendo un recinto en el municipio de Murcia.

León también han recordado, que en el Ayuntamiento se está realizando una gestión económica muy austera, consiguiendo rebajar la deuda de 32 millones de euros a 16 millones.