El Villarreal mide la crisis del Real Madrid

Un Villarreal eliminado de la Copa del Rey y con ganas de pescar en río revuelto medirá en el Santiago Bernabéu la crisis de un imprevisible Real Madrid, que se ha dejado llevar en la Liga tras la derrota en el clásico frente al Barcelona y, a 16 puntos del equipo azulgrana, debe tirar de orgullo para la reacción.



Es lo que espera la afición madridista tras ver en una misma temporada cómo su equipo ha pasado de ser invencible, reinar en Europa y el mundo con clara superioridad en las finales, a vivir un presente preocupante con falta de hambre y motivación, sin fútbol ni regularidad en sus resultados.



Zinedine Zidane en cambio ve brotes verdes y tira de optimismo. Lanzó un mensaje positivo incluso tras empatar en el Bernabéu ante un rival de menor categoría en la Copa del Rey, por segunda vez tras lo sufrido ante el Fuenlabrada de Segunda B, frente a un Numancia de LaLiga 1/2/3 que incluso acabó rozando el triunfo.



En los cuartos coperos espera el Leganés y en la Liga de Campeones falta un mes para el gran duelo ante el PSG. Es la válvula de escape a una Liga perdida a las primeras de cambio.



Un mes tiene Zidane para reconstruir su equipo, devolverle la confianza a base de triunfos y recuperar la mejor versión de jugadores que no encuentran la regularidad.



Ante el Villarreal regresa la primera unidad, aunque no estará el capitán Sergio Ramos en defensa y tampoco la BBC, esta vez por la lesión de Karim Benzema. Sus puestos los ocuparán Raphael Varane en la zaga e Isco en la media punta a la espalda de Gareth Bale y un Cristiano Ronaldo que necesita goles ligueros.



Cinco puntos de los doce últimos en juego en Liga convirtieron en misión imposible el intento de remontada. El Real Madrid no se puede dejar llevar. Ya es cuarto, a solo tres puntos de caer a zona de Liga Europa, y además el Atlético de Madrid se escapa y el Valencia se convierte en un nuevo rival. Llega la hora de despertar definitivamente para el vigente campeón.



Mientras, el Villarreal afronta el cierre de la primera vuelta con la necesidad de puntuar para mantener su puesto europeo, ya que en el caso de ganar se acercaría a un punto del Real Madrid, además de conseguir una inyección de moral.



El Villarreal se ha mostrado últimamente más compacto a domicilio que en casa y prueba de ello son sus victorias en terreno ajeno ante el Celta y el Valencia o los empates contra el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid.



Pese a ello, el Santiago Bernabéu es el campo más complicado de la Liga para el conjunto amarillo, ya que su bagaje en este estadio es de cinco empates y trece derrotas.



Al no conocer la victoria en el feudo madridista, la posibilidad de ganar genera en el equipo una motivación especial, que no depende del actual momento del conjunto madrileño.



Javier Calleja, técnico del equipo castellonense, tiene las bajas por lesión de Bruno Soriano, Andrés Fernández, Nicola Sansone y Roberto Soriano, a los que se suma Víctor Ruiz, sancionado por acumulación de amonestaciones.



También estará ausente el colombiano Roger Martínez, que acaba de llegar al equipo y que no viajará para trabajar en Villarreal con un plan especial de puesta a punto. En el capítulo de novedades, destaca la presencia de los jugadores del filial Pau Francisco, Ramiro Guerra y Daniel Raba, que siguen dentro de la dinámica del primer equipo.



El posible once del equipo de Javier Calleja depende de si quiere jugar con dos delanteros o con un centrocampista como segunda punta. De ello dependerá la entrada de Enes Unal o Dani Raba. De jugar Unal el sistema sería un 4-4-2, mientras que de hacerlo Raba sería un 4-3-2-1 con Bacca de punta.







- Alineaciones probables:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale y Cristiano Ronaldo.



Villarreal: Asenjo, Mario, Álvaro, Bonera, Jaume Costa, Rodrigo, Trigueros, Castillejo, Fornals, Raba y Bacca.



Árbitro: Undiano Mallenco (colegio navarro).



Estadio: Santiago Bernabéu.



Hora: 16.15.

