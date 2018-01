El PSOE reclama ahora a Defensa parte del cuartel Diego Porcelos

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Burgos propone ahora un aprovechamiento público de la parte que no usa el ejército del Acuartelamiento Diego Porcelos, colindante al antiguo parque de Artillería, que da por vendido, y que se derribe el muro que circunda ambas parcelas, más de 100.000 metros cuadrados. El concejal Antonio Fernández Santos pide que el Ayuntamiento negocie con el Ministerio de Defensa una cesión parcial de sus instalaciones operativas del Cuartel General de la División San Marcial, antigua Academia de Ingenieros y después Mando de las Fuerzas Pesadas. De los más de 57.000 metros cuadrados que posee allí el Ejército de Tierra, apenas utiliza una quinta parte, calcula el edil del PSOE, que además considera anacrónico un muro perimetral culminado en alambrada. Sugiere el derribo y que Defensa siga en el lugar pero ceda una parte del solar a la ciudad. Por otro lado, plantea contactar con el nuevo propietario de la parcela de Artillería para intentar compatibilizar la construcción de viviendas con dotaciones sociales toda vez que parece estar ya vendida esa parcela de más de 48.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento pretendía permutar para realizar un gran parque público para Gamonal. Fernández Santos asegura que un portal inmobiliario (addmeet.com) señala como vendida la parcela del antiguo cuartel de Artillería en Gamonal, por lo que ya no tiene sentido negociar con el Ministerio de Defensa, que habría culminado su propósito de hacer efectivo el convenio de 2006 que permite una edificación de 337 viviendas en esa parcela. Fernádez Santos ha sido duro con el alcalde Javier Lacalle por no haberse hecho escuchar en el gobierno de su propio partido en este asunto y confía en las alternativas que ofrezca la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para impedir la construcción en Artillería o al menos no en la totalidad de su aprovechamiento edificable.

