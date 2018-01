¿Cuánto vale una mascota? La ley de bienestar animal de la Xunta

Decía Gandhi que un país, una civilización, se pueden juzgar por la forma en que trata a sus animales. Ha entrado en vigor la nueva Ley de Biesnestar animal de la Xunta de Galicia, avance innegable respecto a la anterior que permanecía sin cambios desde 1993. SE incorporan a esa ley cuestiones tan básicas y aceptadas por todos como la prohibición de las mutilaciones estéticas, de animales salvajes en los circos, o la exhibición de mascotas en los escaparates. Su principal objetivo es acabar con el abandono y, logrando esto, con el sacrificio animal aunque llega con críticas de las asociaciones al nulo apoyo económico y logístico a los ayuntamientos para que consigan mejorar esta situación ¿Se siguen sacrificando animales abandonados en Galicia? Señalan las asociaciones que sí y seguirán sacrificándose mientras no haya campañas potentes, medios municipales para habilitar salidas y una conciencia social real de que una mascota no es un juguete si no una compañera que exige responsabilidad y, a cambio, por lo que vemos cada día, devuelve todo y más. La nueva norma establece penas importantes también contra el maltrato psicológico de animales o el abandono, parte el corazón alguna imagen sobre perros o caballos abandonados en fincas cercanas a A Coruña que hemos tenido que reproducir para informar concienciando. Decía alguien que el hombre es un animal salvaje que ha logrado domesticarse a sí mismo.

