Números de circo

La semana pasada fui al cine a ver El Gran Showman, una película que aúna dos cosas que me encantan: los musicales y el circo. Si tienen oportunidad de verla, háganlo, porque está realmente bien.

Al parecer la historia real poco tiene que ver con lo que cuenta la película pero ¿qué importa? Es un musical y los musicales son como son, con gente bailando y cantando y olvidándose de los problemas.

Pero centrémonos en el circo. ¡Qué maravilla el circo! Hace muchos años que no voy al circo, supongo que porque no hay más que ver los telediarios para no echarlo de menos.

Todos los números del circo los encontramos en los telediarios.

Por ejemplo en el circo hay muchos payasos. En la tele también. Ahora hay una pareja de payasos que están muy de moda. Uno es rubio y gordo y el otro es oriental y gordo también. Hacen un número muy divertido en el que se insultan por Twitter y cada uno tiene un botón rojo que puede destruir el mundo. Son buenísimos, de verdad. ¡Son los grandiosos Kim-Jon y Trumpito! Fuerte ovación para ellos.

Tambien tenemos un gran mago experto en escapismo. Viene de lejanas tierras, cerca de los Pirineos y se ha hecho famoso con un fantástico show de escapismo en el que está totalmente acorralado, rodeado de fuerzas y cuerpos de seguridad y chas, de repente, aparece en Bélgica dejando a todos, incluso a su pueblo, completamente anonadados. ¡Estamos hablando, como no, del Gran Puigdemonium!

Y en la pista central, el domador de animales salvajes. Un hombre capaz de convivir entre leones, tigres, serpientes y cocodrilos sin inmutarse. De hecho, ahí está su truco: no hacer absolutamente nada. En su número más famoso, gobierna a toda la fauna de un país sin pestañear, sin moverse, en definitiva, sin gobernar. Sólo su verbo fino supera sus habilidades de doma. ¡Un fuerte aplauso, cuanto peor mejor, para Mariano de Sangenjo, el terror de la Meseta!

Y por último, los equilibristas, esos abnegados trabajadores que viven sobre un alambre, sin red debajo, sorteando impuestos, pagando facturas, saltando por encima de los impagos. ¡Ellos son, los Increíbles Hermanos Autónomos y su famoso número Sobrevivir a la cuesta de enero!

Estos son solo algunos de los números que podemos encontrar cada día en el Circo del Telediario. No tiene carpa, ni hay que comprar entradas, pero el espectáculo está garantizado.

En fin, me despido, que me voy a disfrutar de otro espectáculo genial que ha comenzado hace unos días: las rebajas. Show must go on. Qué duda cabe.