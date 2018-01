La concejalía de Medio Rural defiende a los agricultores frente al "tasazo"

La concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Elche ha mostrado su enfado ante la situación que viven los agricultores a los que el ministerio ha comenzado a remitir las facturas de la tasa fija del Trasvase Tajo-Segura desde julio, por un agua que no están recibiendo.

Hace unos meses ya se denunció por parte de Riegos de Levante que no iban a pagar esta tasa y estaba recurrida ante los tribunales, ya que no están recibiendo agua y no tenían, por tanto, intención de pagar.

El Gobierno local aprobó una moción en octubre surgida de las demandas de los agricultores en la que uno de los puntos era eliminar esta tasa que el concejal califica de injusta y que agrava la situación que vive el campo de Elche con la seguía.

Además, el concejal del área, Antonio García, ha señalado que la modificación de la línea eléctrica anunciada por el Gobierno central en la desaladora de Torrevieja para que duplique la producción de agua desalada es un anuncio que llega demasiado tarde y con una previsión en la que no creen que logren cumplir los plazos