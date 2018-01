From the Bench, líder mundial de juegos deportivos para móviles

La empresa From the Bench ya es líder en el sector de los videojuegos deportivos móviles. 30 trabajadores, muchos millones de descargas, más de 40 juegos licenciados, y acuerdos con 40 clubes de futbol. Así podemos resumir la trayectoria de From the Bench.

La historia de esta empresa surge de forma casual. En 2003, cuatro jóvenes de Elda crearon un juego para su grupo de amigos que les permitiera ser managers de los clubes de fútbol. Lo colgaron en internet y, en dos años, tenían 300.000 usuarios. En 2008 se constituyeron como empresa. El siguiente paso se centró en conseguir las licencias de los clubes. El primer fue el Real Madrid. Aunque no fue fácil, casi sin darse cuenta llegaron hasta la NBA, la liga profesional de basket. A finales de 2012 firmaron el acuerdo. Santi Pérez, uno de los socios fundadores, anuncia que “en unos meses presentaran un nuevo producto”.