Elda – C.E.E. - Eivissa, partidazo en la cumbre (S. 18:30 h)

El Bm. Elda – C.E.E. (4º: 20 Ptos.) visita esta tarde (18:30 h) el pabellón “Es Pratets” de Ibiza para medirse al H. C. Eivissa (2º: 21 Ptos.) en el partido de la 15ª jornada de liga, último de la primera vuelta, en el Grupo E de la Primera Estatal de balonmano masculino que arbitrará los catalanes Oriol Álvarez Boixaderas y Raúl Escoda Pérez.

Sin duda alguna, el de esta tarde es el partido de la jornada con dos equipos que no pueden perdonar y que buscarán el triunfo para seguir manteniendo esa bonita pugna que está haciendo vibrar la parte alta de la clasificación. Los ibicencos de Eugenio Tilves se vieron beneficiados por el pinchazo en su casa de los del Centro Excursionista Eldense ante el Almoradí en el último encuentro del año pasado y le arrebataron la segunda posición que intentará recuperar el equipo de Fernando Latorre aun sabiendo que no va a ser fácil batir en su pista a un equipo, el de la isla pitiusa, que si bien no es de los más certeros de cara al marco rival sí saca rendimiento de su excelente balance defensivo que, con poco más de 20 goles de media encajados por partido, es el menos goleado del grupo.