Elda se luce en la Noche del Deporte Eldense

Con un Teatro Castelar abarrotado de público, el ayuntamiento de Elda a través de su concejalía de Deportes, ha celebrado esta tarde la V Noche del Deporte Eldense donde se ha premiado a diferentes deportistas teniendo en cuenta los méritos contraídos durante el año 2.017.

Con una puesta en escena digna de tener en cuenta, el consistorio eldense ha tenido una mención especial para el Consejo Local del Deporte Escolar, el ex presidente del C. B. Elda, Emilio García, y para el nadador José Navarro Alcaráz por ser el único eldense portador de una antorcha olímpica. Además y como ya se anunció en su momento, se ha rendido un homenaje póstumo a Miguel Ángel Nájera, el ex concejal de Deportes de Petrer que estuvo también implicado en el deporte eldense.

Con el aderezo de la actuación de los bailarines del Gimnasio “Espadas” de Elda, los premiados han sido los siguientes:

Imagen de los galardonados / Cadena SER

GALARDÓN MEJOR ENTRENADOR/A 2017:

• Antonio Mateo Enguídanos (Balonmano)

GALARDÓN POR LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE 2017:

• Colegio Público Pintor Sorolla (Centro Educativo)

GALARDÓN MEJOR DEPORTISTA PROMESA (FEMENINO) 2017:

• Marina Lázaro Rico (Natación)

GALARDÓN MEJOR DEPORTISTA PROMESA (MASCULINO) 2017:

• Izan García Riquelme (Patinaje)

GALARDÓN MEJOR DIRECTIVO:

• Felipe Martínez Martínez (Pte. Federación Española Boxeo)

GALARDÓN MEJOR EQUIPO 2017:

• Nueva Elda F. S. (Fútbol Sala)

GALARDÓN MEJOR DEPORTISTA FEMENINO 2017:

• Alicia Olivares Tenza (Tiro Olímpico)

GALARDÓN MEJOR DEPORTISTA MASCULINO 2017:

• José Quiles Brotons (Boxeo)

GALARDÓN MEJOR ENTIDAD DEPORTIVA 2017:

• Centro Excursionista Eldense