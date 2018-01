La alerta por sequía se mantiene en 7 sistemas de Galicia Costa

El tren de borrascas que ha atravesado Galicia en las últimas semanas ha contribuido a mejorar la situación, pero no de forma homogénea ni definitiva. La Oficina Técnica de la Sequía ha levantado la alerta en 12 de los 19 sistemas de Galicia Costa, que quedan ahora en prealerta. Se mantiene el nivel naranja, en cambio, en otras 7 áreas, que afectan a la zona central de la demarcación y el entorno de A Coruña y Betanzos. El director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, asegura que "no se ha alcanzado la normalidad" e insiste en la necesidad de continuar haciendo un uso responsable del agua.

Los efectos de las precipitaciones han sido más notables en los extremos norte y sur de la comunidad. También ha mejorado el nivel de los ríos y acuíferos, así como el de los embalses de la demarcación. Según los últimos datos disponibles, el nivel medio de ocupación es del 64 %; sube al 74 % en el caso de los embalses de abastecimiento. Se encuentran, por tanto, "en la media de los últimos años". Pese a ello, Rodríguez recomienda a los concellos que sigan aplicando las medidas adoptadas en los meses previos.

Más allá del consumo responsable y las restricciones sobre los usos no prioritarios, alcaldes de la zona sur, la más afectada, piden a la Xunta medidas de futuro. La más polémica ha sido el trasvase del Verdugo. Augas de Galicia defiende la necesidad de acometer esta obra, que ahora se tramitará por vía ordinaria, no de emergencia. Una decisión que no satisface a nadie. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acusa a la Xunta de poner en riesgo a más de 450.000 habitantes del área si en los próximos meses vuelve la sequía. Para los alcaldes de Ponte Caldelas y Soutomaior, contrarios a la medida, esto no supone un cambio de fondo. Andrés Díaz y Agustín Reguera mantienen su negativa: acudirán a los tribunales si la Xunta insiste en seguir adelante. Representantes de los 3 concellos se han reunido hoy con el director del organismo.

En alerta

La Oficina Técnica de la Sequía mantiene en alerta a los ríos Mero, Mandeo, rías de A Coruña y Betanzos. También los ríos Umia, Ulla, Tambre y O Castro, junto con las rías de Corcubión, Muros y Arousa.