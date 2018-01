Y en 2018, más música en la Ciudad del Rock

Tras el 'parón navideño' en el que muchos habrán aprovechado para recargar energías, incluso perderlas y volver a cargarlas en muchos sentidos, laborales, musicales, familiares y hasta de hábitos saludables, la ciudad de Granada vuelve a tener este fin de semana una agenda cargada de grupos y sonidos de todos los estilos. Sin ir más lejos, en esta semana se han confirmado algunos de los nombres que conformarán el cartel de "Bull Music Festival", el tercero de los grandes festivales que se celebran en la capital nazarí y que cuenta como gran reclamo con Izal, Rosendo, La Raíz y SFDK, entre otros. Tal es la salud en este aspecto que la organización ha dispuesto para este año recién estrenado dos días, 18 y 19 de mayo, además de nueva ubicación, que no es ni más ni menos que el Cortijo del Conde, el mismo espacio que usa Granada Sound desde hace 2 ediciones. Por cierto, las entradas ya están a la venta.

Para este segundo fin de semana de 2018, retomando la actividad musical frenética de la ciudad de Granada, no pudo ser mejor su antesala, ya que la actuación en formato acústico este jueves de Carmencita Calavera en el LemonRock Hostel sirvió para inaugurar la cuarta entrega mensual del 2º Ciclo GranaJoven con fotografías que firma Javier Martín Ruiz, dedicadas a Napoleón Solo y a Carmencita Calavera.

Este jueves también la Sala Planta Baja acogió a El Irlandés errante & The lucky charms, uno de los músicos más interesantes del panorama no sólo por su estilo si no por saber fusionar esas raíces irlandesas con el rock nacional. Además aprovechó para hacer un homenaje a David Bowie con motivo de la coincidencia esta semana de las fechas de nacimiento y fallecimiento del genial artista.

FIN DE SEMANA DE MÚSICA

Viernes 12.-

21.00 - Billymokeys - Sala PlantaBaja - Una noche para recordar a aquellos rockabillys de pura cepa que habitaban por los locales del Pedro Antonio de Alarcón pero con un sonido mucho más actualizado a los días de hoy, así podríamos resumir el concierto que nos tienen preparado este grupo granadino junto a "La diligencia de los vaqueros zombis" y "L84". Un grupo que ha ido evolucionando desde los sonidos punk hacia esta mezcla sonora y buena muestra de ello es el disco "Billy el mono".

22.00 - Eskorzo - Sala El Tren - Durante dos días consecutivos podremos ver al referente musical granadino en cuanto a fusión y mestizaje de sonidos, una banda que tras 20 años sobre el escenario nos muestra todo su aplomo y saber hacer para defender su nuevo trabajo, "Alerta canibal"

22.00 - DePedro - Sala Aliatar - Una aventura en solitario que poco a poco se va cuajando de éxitos, Jairo Zavala aterriza en el centro de Granada para mostrar a los granadinos porque tras cuatro trabajos es uno de los músicos que más va en el boca a boca.

Sábado 13.-

21.30 - La M.O.D.A. - Auditorio Manuel de Falla - Un grupo que pasó por el gran festival que es el "Zaidín Rock" y que nos mostró aquella noche de 2014 que estábamos ante un grupo que daría mucho que hablar, tanto que este presente año se están convirtiendo por derecho propio en uno de los cabezas de cartel de los distintos festivales que estarán por llegar en la próxima primavera-verano.

22.00 - Pettyfest - Sala PlantaBaja - Una noche única para recordar a uno de los grandes de la historia de la música, Tom Petty, el creador junto a los Heartbreakers de aquel maravilloso "American girl" por poner un ejemplo. Grandes nombres de la escena granadina como Jose Ignacio Lapido, Manu Ferrón o Quini Almendros forman parte de este homenaje.

Resumen de eventos por Daniel Martín Bueno