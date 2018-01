Detienen a un ladrón de recetas médicas

La Policía Nacional ha detenido en la capital a un hombre que consiguió robar talonarios de recetas de hasta tres médicos. También robó el sello profesional de uno de los facultativos. Se trata de un técnico especialista en mantenimiento de edificios que trabajaba en el centro hospitalario de la capital por la afinidad que podría tener con los beneficiarios, familiares directos e indirectos suyos.

Una vez detenido, el hombre reconoció los hechos, entregando otras cuatro recetas que aún poseía en sus manos.Todo comenzó por una denuncia que formuló la Delegación de Salud de la Junta en Jaén al detectar "una serie de recetas médicas que no coincidían con los datos del profesional médico al que se le asignaron", tal y como explica la Policía en una nota.

El hombre no perdió el tiempo, ya que consiguió 27 recetas facturadas fraudulentamente. Los tres facultativos a los que quitó los talonarios no se habían enterado de la sustracción y "no reconociendo como propia la firma que se reproducía en las mismas".