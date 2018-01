"Chapín tiene que seguir siendo nuestro mejor aliado"

Comienza este fin de semana la segunda vuelta del campeonato en División de Honor. El Xerez DFC recibe en el municipal jerezano al Atlético Algabeño y lo hace con el objetivo de ganar para así curar la herida que dejó la derrota en Coria. Ahora hay que volver a la dinámica ganadora, ser fuertes en casa se antoja fundamental para lograr el ascenso a Tercera División.

Pepe Masegosa se muestra muy satisfecho con la actitud de sus jugadores esta semana durante los entrenamientos, “es muy difícil mantener la intensidad al cien por cien, pero en la mayoría de los entrenamientos he notado una implicación máxima". Chapín tiene que ser clave y eso, lo saben todos, el primero el entrenador sevillano, que sabe que el municipal “es nuestro mejor aliado, los jugadores en casa responden a un nivel muy alto, motivado por el esfuerzo que hacen los otros equipos, que aquí llegan sabiendo que se enfrentan al equipo referencia arriba en la tabla”.

Sobre los resultados cosechados a domicilio durante la primera parte de la temporada, Masegosa reconocía que "el terreno de juego influye muchísimo, pero lo que nos está pasando fuera de casa va más encaminado a que no terminamos de ponernos por delante en el marcador de forma holgada y eso hace que el rival se venga arriba. Debemos trabajar más para para un poco más de paciencia y ser el equipo de casa cuando los rivales se meten atrás".

El técnico fue cuestionado por la salida de Biri, al que el Masegosa le agradeció su esfuerzo durante estos meses. "Edu Villegas y yo no queríamos que se fuera, pero entendemos que si un jugador quiere irse no podemos hacer nada. No podemos crear un conflicto de un jugador que se quiere ir constantemente. Le deseo la mejor suerte del mundo porque conmigo ha cumplido". Además, Masegosa afirmaba que tras la salida de tres futbolistas en el mercado invernal hay que mantener la calma. "Tenemos una plantilla amplia, esperamos seguir en la línea de no tener lesionados y vamos a estudiar el mercado para ver qué posición podríamos reforzar. A nosotros no se nos cierra el plazo por lo que no tenemos prisa y cuando se cierre el mercado en categorías superiores vamos a ver qué jugadores se amoldan a nuestras necesidades".

Para el partido del domingo, Masegosa contará con las dudas de Pablo Bonomo, Bello, Adrián Martín y Expósito.