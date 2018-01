"Os llevaré siempre en el corazón"

El cantado cambio de aires de Julen Colinas no restó un ápice de emoción a su despedida oficial rumbo al UCAM Murcia, equipo del grupo IV de Segunda B que se le ha llevo el gato al agua entre todos los gallos de la categoría interesados en el donostiarra. Todos los estamentos del club leonés arroparon al querido jugador, que deja una huella imborrable entre los aficionados que le recordarán como aquel afable futbolista que marcó el camino del ascenso a la Segunda División.

Imagen para la posteridad de Colinas respaldado en su adiós por técnicos y compañeros. / Radio León

Sus primeras palabras fueron para la ciudad. "Un gran amigo me dijo que venía a la mejor ciudad de España y no le faltó razón. Ha sido un año y medio espectacular tras una llegada que no fue fácil. Hemos sido una familia y León será recordado también por mí. Me voy con recuerdos inmejorables. Os tendré siempre en el corazón", afirmó un Colinas al borde del llanto.

Fue tan elegante en su día a día como en su despedida donde no hubo reproches. Recuerda como el 30 de diciembre Rubén de la Barrera se acercó a él para hablar de su situación en la plantilla. El fichaje de Moutinho le cerraba aún más las puertas. "Me da oena porque quería seguir, pero esto es fútbol y hay que mirar por el bien del equipo. No se va un jugador imprescindible. Las categorías están para lo que están y la Segunda es muy exigente y me ha faltado adaptarme", reconoció.

Su mordido remate ante el Barcelona B cambió la reciente historia de la Cultural y la de su propia carrera. Entonces había cumplido su reto. "Venía a superar lo de Lleida y lo único que podía hacer era subir. Fue un momento increíble que de alguna forma cambió mi vida. Siempre me acompañará" y se marcha convencido del futuro del club: "hay un equipazo, se están haciendo las cosas bien y solo falta esa pizca de suerte que tuvimos la temporada pasada". Se va Julen Colinas como en su día hicieron, por distintos motivos, Benja, Toni y Gallar, mimebros de una delantera, para los restos, inolvidable.