De la Barrera: "Los cambios reactivan al grupo"

La comparecencia semanal de Rubén de la Barrera sirvió para analizar las últimas noticias en torno al equipo y, por supuesto, para recalcar la importancia del partido del domingo ante el Lorca FC, rival directo en la lucha por la permanencia.

El partido:

"En caso de hacer lo que pretendemos, aventajaremos en tres puntos a un equipo que está en descenso. Sería muy importante para la estabilidad de nuestro rendimiento. Es el día de confirmar todo lo bueno que hacemos ganando".

El Lorca FC:

"El cambio de entrenador permitirá ver a un rival diferente. Si con Curro Torres pretendían competir en base a una buena circulación de balón y de jugadores, con Fabri seguramente esté relacionado a evitar que sucedan cosas".

La defensa:

"Hay situaciones convencionales a todas las categorías como la defensa del juego exterior, situaciones, incluso en ventaja númerica, donde reconocer la mejor de las intenciones...Por ahí, a nivel de táctica individual, hay que ajustar. A los rivales les impedimos construir situaciones de ataque cómodas, pero da la sensación de que con poco o menos el rival en cualquier minuto puede marcar gol. Eso es lo que queremos evitar"

Ideguchi:

"Para este partido va a estar complicado su concurso. La bienvenida por parte de todos fue fantástica. Me va a costar mucho menos de lo que imaginábamos que entienda lo que pretendemos".

La suplencias de Zuiverloon:

"Es un jugador importante para nosotros como todos. Alineamos en función de lo que preveemos, intuimos y anticipamos. El domingo va a jugar. La confianza es plena. No conozco a ningún cuerpo técnico que atente contra sí mismo. Tonto no me considero y opto por los adecuados y que estén en mejor estado".

Sergio Marcos:

"Es un futbolista que creo que llega a un equipo que, por circunstancias, contexto, propuesta y posibilidades, le permita sentir lo que sentía hasta hace no mucho".

Los movimientos y sus efectos en el grupo:

"Cuando se produce una renovación, todo el mundo parece que se reactiva de nuevo. Debe servir de estímulo".

Los pitos desde la grada:

"Recuerdo muy bien la jugada del partido anterior. Las posibilidades para progresar por la izquierda no eran las mejores y tuvimos que reconducir la acción y ganaron en importancia los centrales y se provocó que el Numancia adelantara las líneas y pudiéramos conectar con los más adelantados y fue una buena ocasión. Lo de los pases atrás y jugar con el portero es una conversación de bar y yo en el bar no me meto".

El estado del césped:

"Si nos toca, hay que adaptarse defensivamente a la zona helada y en ataque lo debemos aprovechar aún más. Si lo hizo el Alcorcón en su día, nosotros no podemos ser menos".