Manuel Villegas: "La sanidad regional tiene mucho margen de mejora"

"Hay que aumentar la eficiencia en la sanidad pública regional". Así lo defiende Manuel Villegas, consejero de Salud de la Región de Murcia, que en A vivir de ruta por la Región se ha referido a una mejor eficiencia tanto en quitar esperas como incertidumbre a los pacientes, ya que aunque hay que seguir invirtiendo en sanidad y en innovar, no se puede seguir aumentando cada año el gasto sanitario. Si no se mejora, el sistema no se sostiene, dice. Para el consejero, la sanidad pública tiene mucho margen de mejora.

Sobre las listas de espera, ha dicho que son las que aseguran al sistema "un poco de control". Dice Villegas que esas listas de espera son las que controlan la demanda existente y augura que no pueden desaparecer nunca. En lo que se trabaja con ahínco, dice, es en asegurar que no haya esperas en los casos urgentes o preferentes.

Preguntado por la gripe, asegura el consejero que vivimos la epidemia más importante en número de afectados en los últimos diez años, lo que ha puesto en jaque el sistema sanitario en la Región. Aún enero será un mes complicado, pues la incidencia deja una cifra de entre 1.400 y 1.900 casos diarios. Ya a partir de febrero se irá normalizando la situación.

