Dos denuncias en AFE impiden fichar al Real Murcia

En el Real Murcia siguen muy de cerca y pendientes de todos los descartes que están haciendo los clubes de superior categoría aunque en estos instantes no podría inscribir a ningún jugador en la FFRM. Ello se debe a que tiene dos denuncias en la AFE por impagos, aunque habría que matizar que no son cantidades demasiado alarmantes. El club grana puede hacer frente a las mismas, pero no tiene prisa. Lo que está claro es que para inscribir jugadores, que no para firmarlos, necesita estar limpio de polvo y paja en lo que a denuncias respecta y por eso aún no puede hacer nada oficial.

Son varios los jugadores a los que ha tentado o preguntado por ellos, pero por el momento no ha concretado nada. El Lorca FC ha dado la baja a dos hombres que interesan al titular de Nueva Condomina como son los casos del central Molo y el delantero del Girona Manel. Los dos tienen una oferta grana y mientras el primero maneja una superior del Elche, club que dio la baja a Golobart, el segundo tiene varios pretendientes y es el club catalán el que decidirá a donde va finalmente. Iván Alonso se encuentra en la misma situación y otro de los hombres por los que se ha interesado el Real Murcia es Jesús Alfaro, del filial del FC Barcelona.

El extremo derecho andaluz tiene varias opciones sobre la mesa incluso alguna es de Segunda División. De 26 años, rápido y con olfato goleador, lo que pretende Jesús es desvincularse del club catalán para negociar libremente y elegir su destino. En Segunda División B, al margen del conjunto que dirige José María Salmerón, se han interesado por él Mallorca y UCAM entre otros.