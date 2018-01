El Plan Director de los cerros del Otero y San juanillo una gran oportunidad para Palencia

La aprobación del pliego de cláusulas administrativas, el expediente de contratación y el gasto para adjudicar, por procedimiento negociado sin publicidad, del contrato de redacción por el concurso de ideas del plan director de los cerros del Otero y San juanillo de la capital palentina ha sido acogido con gran satisfacción por la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo que considera que es un proyecto que beneficia a toda la ciudad.

El presidenta de la misma, Miguel Ángel Brugera, considera que la recuperación de una parte emblemática de la ciudad y actualmente muy degradada, como son los cerros, puede traer consigo una reactivacion económica no sólo para el barrio sino para toda la ciudad. Cree Brugera que no es una cuestión tanto política como social que debería de contar con el apoyo unánime de todos los implicados, por ello pondrán todo de su parte para convencer al grupo municipal de Ciudadanos que por el momento es el único que no está de acuerdo con este Plan Director ya que consideran que es una cuestión en la que todos deben estar conformes.