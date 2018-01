Eusebio: "A nuestro mejor nivel, podemos ganar al Barça"

Eusebio, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido a primera hora de esta tarde para analizar la visita del Barcelona a Anoeta, partido en el que cumplirá 100 partidos como entrenador de la Real Sociedad.

-Críticas durante la semana. "Entiendo que cuando los resultados no llegan, asumo mi responsabilidad porque soy el máximo responsable y hago análisis para que los resultados sean mejor. Y trato de centrarme en el trabajo diario con el convencimiento de que es la manera de cambiar las cosas y sigo con mi determinación de dar lo mejor de mi para que el equipo lo haga cada vez mejor, porque hasta ahora no hemos logrado la regularidad que andamos buscando y confiando en que va a llegar ese momento".

-Los jugadores le defienden. "Si dicen eso es porque están convencidos y les noto el convencimiento de que somos fuertes haciendo lo que hacemos y ese nivel nos ha servido para hacernos fuertes y lograr buenos resultados y es cuestión de que ese nivel lo hagamos más regular. Porque estamos convencidos de que ese camino es el adecuado con un grupo de jugadores muy solidario, hay muchos datos positivos pero está claro que debemos conseguir un grado de resultado mucho mayor".

-Jugadores bajos de forma. “Creo que nos ha pasado que en momentos determinados no hemos dado nuestro mejor nivel y por ahí hay jugadores que han pasado por momentos más altos o bajos, como es normal en una temporada. Hemos ido creciendo en diferentes aspectos en los que hemos trabajado. Ahora seguimos trabajando en la confianza de que perseverando nos llegará nuestro buen momento y la regularidad. El partido de Leganés trastoca un poco la línea de mejoría, es cuestión de entender que ha sido algo aislado y que vamos a volver a nuestro mejor nivel”.

-Sigue fiel a su estilo. “Estoy convencido en mis ideas, en mi propuesta, en que tenemos una idea ideal para los jugadores que tenemos, en que tenemos una plantilla equilibrada, y tal y como está la situación es una plantilla fuerte como para que las cosas nos vayan bien. Y es cuestión de confiar”.

-Mejoras en su estilo. “A medida que analizamos los partidos y las propuestas de los rivales, tratamos de mejorar los automatismos e incorporará nuevos para superar esas dificultades de los rivales, pero tenemos una base quenos ha permitido ser muy fuertes. El tema es seguir evolucionando".

-Visita del líder invicto. "Lo tenemos como una oportunidad para sumar tres puntos, queremos ganar en un momento de dificultad, cualquier oportunidad es buena y la primera es el Barça, es el lider de La Liga, es muy fuerte, transmite sensaciones muy buenas de juego y resultados, sabemos que tenemos un reto grande por delante y para nosotros tiene que ser una mayor motivación, afrontaremos el partido con la mentalidad de que a nuestro mejor nivel, podemos ganar a cualquiera, y también al Barça. Estoy convencido de que si nosotros hacemos nuestras cosas bien, tendremos nuestras opciones y plantaremos cara al Barça”.

-Posible ultimátum. “Se lo que supone mi trabajo, pero más que pensar en posibilidades negativas prefiero centrarme en mi trabajo sin pensar demasiado en qué puede deparar el futuro. La mejor manera de que sea bueno para mi y el club es centrarnos en el día a día, y nada más”.

-Barça de Valverde. “El Barça se está mostrando como un equipo equilibrado en todas las facetas, de le cuesta mucho hacer gol y luego siguen con sus grandes virtudes en ataque, con la calidad de sus jugadores de arriba, y con argumentos que les permiten poner en muchas complicaciones a los rivales. Es una Barca muy solido. Nosotros trataremos ponerles en dificultades. Y para eso hay que sacar lo mejor de nosotros”

-Repetir el partidazo del año pasado. “Firmaría hacer un partido como el del año pasado, pero no el empate. Vamos a por la victoria y queremos hacer las cosas muy bien para ganar el partido”.

-Retoque con la posición de Xabi Prieto. “El objetivo es llenar un poco más el medio campo, con el cambio de posición de Xabi pretendo que ocupe otro espacio, a la espalda del medio campo de los rivales y dejar espacio libre en la derecha para Odriozola. Es una variante que hemos usado en algún partido y que es un recurso más”.

-Sigue reafirmándose en que no habrá fichajes en enero. "Si no hay ningún cambio en cuanto a los jugadores que tenemos ahora, estamos convencidos de que tenemos una plantilla suficiente como para hacer una buena temporada”.

-Apoyo del Consejo. “Siempre me he sentido muy a gusto en este club, respaldado y querido, hay mucha comunicación entre nosotros, hay unión y confianza en lo que hacemos. Me siento muy bien con todo lo que tengo en este club pero se quien soy y la responsabilidad que tengo. Y que trabajo para sacar resultados. Estoy encantado con todas las personas que tengo alrededor y me he sentido siempre muy arropado”.