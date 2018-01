Mendilibar: "Esperamos jugar de tú a tú al Atlético"

José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, ha comparecido en Ipurua para valorar la visita del Atlético de Madrid, para la que sólo hay un cambio en la convocatoria, la entrada de Ivan Ramis en lugar del sancionado Anaitz Arbilla.

-Ser competitivo. “Tenemos que competir desde el pitido inicial y estar muy concentrados. Cualquier regalo que les hagas lo van a aprovechar, y ellos rara vez regalan nada. Sabemos que va a ser un partido largo, que se puede ganar en el minuto 93. En el 1 no se gana, pero en el 5 lo puedes haber perdido. Tenemos que competir durante todo el partido”.

-Buen momento. “Estamos en un buen momento, pero también lo están ellos. Esperamos poder competir y jugarles de tú a tú, sabiendo que ellos son muy buen equipo. Para ellos jugar bien es competir. No es tocar el balón 40 veces. Saben esperar su momento, no se ponen nerviosos. A ver si nosotros también podemos hacer eso”.

-Misma idea de juego. “Nosotros no vamos a cambiar el estilo de juego, lo mismo que ellos no lo cambian. Si quieres cambiar el estilo cada semana en función del contrario, y equipararte a él, en una semana no lo haces. Prefiero hacer lo nuestro”".