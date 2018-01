Vázquez califica de vergonzosas las críticas socialistas de no atender sus obligaciones en la Diputación

El presidente de la Diputación Francisco Vázquez se ha mostrado sorprendido por la nota en la que el grupo socialista en la entidad provincial lamenta la dedicación “meramente testimonial del presidente a sus obligaciones al servicio de los Segovianos.

Vázquez ha calificado de vergonzosas, ridículas y de baja calidad política además de rabieta de los socialistas de Segovia estas declaraciones.

Después ha pormenorizado su agenda pública, agenda que va a hacer llegar diariamente a los medios de comunicación y exigirá la agenda a los cargos socialistas de la provincia y la región “a ver si ellos mandan su agenda, me tienen que mandar la del portavoz en la Diputación que para eso cobra y no sé lo que hace. La del secretario provincial socialista que tiene cuatro dedicaciones algunas públicas y no sé lo que hace ni como procurador ni como secretario provincial, la del secretario socialista en la región que cobra el doble que yo como portavoz parlamentario y hace dos preguntas a la semana y en 90 % del tiempo lo dedica a su cargo en el partido” para proseguir afirmando que “los socialistas de la Diputación se han confundido porque es el alcalde de Valladolid Oscar Puente portavoz de la ejecutiva socialista el que pasa más tiempo en Ferraz que el Ayuntamiento de Valladolid”.

Para concluir afirmando que él cobra y ejerce y quizá ellos cobran y no ejercen