Castro: "Nosotros celebramos de forma señorial"

La presentación de Arana, como es habitual, se convirtió en un aluvión de declaraciones sobre todos los asuntos que rodean a la turbulenta actualidad del Sevilla. El jugador comentó que está en buen estado de forma: "Me he entrenado mucho durante las vacaciones y estoy en condiciones de jugar cuando lo estime el entrenador. Mi referente en el juego siempre ha sido Roberto Carlos". Lo más interesante, Pepe Castro y Oscar Arias.

Denuncia de la fiscalía: “Esto es lo mismo de julio y de la junta. Sale porque hay gente a la que interesa que haya ruido. Yo puedo asegurar que tengo la conciencia tranquila porque no he hecho nada fuera de la Ley. Me remito a la nota de mis abogados. No voy a hablar más de este tema".

Celebraciones del Betis: “La realidad es que cada uno disfruta las victorias como quiere, o con su forma de ser. Nuestro estilo es señorial, tanto en las derrotas como en las victorias. Hemos ganado mucho títulos y los hemos celebrado con nuestro estilo, con sevillanía"

Maradona y Caparrós: "Maradona está lejos y no ha visto los partidos de la primera vuelta. De haberlos visto igual no se habría extrañado de la decisión tomada. Lo de Caparrós sí me ha sorprendido. Sus declaraciones no suman en una semana complicada. Yo lo traje a su club".

Oscar Arias: "Todos los años, que yo sepa, el Sevilla ha incorporado a futbolistas y nunca se ha dudado de la planificación como dice. Todos cometemos errores, pero no siento que haya un error de planificación tan grave. Ha habido cosas que podíamos haber mejorado. Fichar en invierno es una opción de los equipos de fútbol. En el Sevilla han venido jugadores otros años. Vemos jugadores que pueden llegar, otros que juegan menos. Es lógico utilizar esta opción”.

"Creo que no sólo los fichajes de este año están mal, sino que son muchos los jugadores que están por debajo de su nivel. Berizzo tenía una idea y no fue capaz de sacarla adelante. Todos los jugadores están a un nivel más bajo del que tiene. ¿Qué jugador del año pasado está dando su nivel? Cualquier jugador podría salir ahora, aunque llegara en verano. El Sevilla tomará la decisión según el mercado. Las decisiones que vamos a tomar son internas y primero las conocerán los jugadores. Es verdad que tenemos a tres jugadores en el lateral izquierdo. En los próximos días tomaremos decisiones sobre el plantel y cómo quedará el equipo. Arana puede jugar por delante, pero su posición natural es como lateral. A ver cómo encaja y lo que piensa Montella. Entrar en especulaciones sobre jugadores que puedan llegar no me parece lo correcto. Estamos trabajando para reforzar el equipo. Barajamos muchas posibilidades y no todas serán factibles. Buscamos lo que creemos que necesita el equipo. No nos vamos a centrar en nombres, ya hablaremos de ellos cuando se cierren los fichajes".