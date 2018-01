"La documentación está a su disposición". Es lo que ha respondido la portavoz del equipo de Gobierno al grupo popular municipal, que en 2017 acudió al Defensor del Pueblo denunciando la falta de acceso a la información municipal. Riánsares Pérez ha explicado que el Ayuntamiento ha tenido que establecer un orden a la hora de facilitar información al PP porque este grupo había pedido "tanta información" que se podía colapsar el día a día de los funcionarios.

Como ha detallado Riánsares Pérez, el Partido Popular ha venido solicitando documentación de manera recurrente, tanta que las peticiones se llegaron a acumular y los servicios jurídicos han tenido que realizar un informe para que el equipo de Gobierno regularizara el acceso a estos documentos. La portavoz del equipo local ha manifestado que tras proponer varias citas al PP, no llegaron a un acuerdo para reunirse, y ha sido el PP finalmente el que "ha querido reunirse durante las vacaciones de Navidad" para ver los documentos, a pesar de que había funcionarios de vacaciones.

La portavoz socialista ha destacado que de atender todas las peticiones del PP se podría "colapsar el funcionamiento del Ayuntamiento", como así han transmitido los técnicos de servicios jurídicos. Además añade que ponerse de acuerdo con los populares para facilitar la documentación "es realmente complicado "por parte del grupo de la oposición. Pérez ha añadido además que el Defensor del Pueblo remitió un escrito a los populares sugiriendo que "se pusieran de acuerdo con funcionarios y equipo de Gobierno para cumplir con las peticiones de información".

"Que no echen leña al fuego"

Ha sido un año de consolidación para Tarancón a pesar de la oposición que ha realizado el Partido Popular. José Manuel López Carrizo ha pedido a la oposición que no engañe y no eche leñe al fuego para enfrentar a los ciudadanos contra el equipo de Gobierno. Y es que, como ha defendido el alcalde taranconero con informes firmados por los técnicos municipales, el equipo de Gobierno ha cumplido con las normas nacionales de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto.

José Manuel López Carrizo confirmaba en una entrevista en Radio Tarancón que el equipo de Gobierno ha amortizado no solo la cantidad de deuda prevista para 2018 en el plan de pago a proveedores, que era de 8 millones, si no que además, han conseguido destinar dos millones de euros más del remanente de tesorería para amortización de la deuda.

López Carrizo ha reafirmado en base la documentación de técnicos municipales que no es necesaria la elaboración de un nuevo plan de ajuste. Asimismo, el alcalde no entiende que los populares rechacen las modificaciones de crédito que se llevan a pleno. Son modificaciones que cuentan con informes negativos del área de intervención por la prórroga de los presupuesos, ha recordado López Carrizo. Las reacciones del PP enturbian la gestión del Gobierno local, un tipo de oposición por la que no apostará López Carrizo de estar en la oposición, anunciaba.

Escucha la entrevista completa con el equipo de Gobierno, en la que han hecho balance de 2017 en Hoy por Hoy Tarancón: