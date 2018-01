Ximo Puig exige a Montoro que pague ya los 1500 millones de 2016

Es una noticia que les avanza la SER, el pleno del Consell acordará este viernes mandatar al conseller Soler, el de Hacienda, que inicie las acciones necesarias para exigirle a Montoro que ingrese de inmediato los más de 1500 millones de euros correspondientes a la liquidación del 2016 que se paga en julio habitualmente. Además de iniciar otras acciones que permitan aliviar la situación de tesorería de la Generalitat.

Lo anunciaba el president Puig el pasado lunes, tras reunir a la Comisión de Seguimiento de la Reforma del Sistema de Financiación. Su gobierno va a intensificar las actuaciones para exigirle a Rajoy que cumpla su promesa de cambiar el sistema, porque según constataban los expertos la negociación está en vía muerta. Así las cosas necesita liquidez para hacer frente a la prestación de los servicios básicos, y decide pasar a la acción.

El Consell indica que la incertidumbre por la falta de los presupuestos generales del estado y por otro lado la infrafinanciacion crónica que padece la Comunitat ha marcado la elaboración de los presupuestos autonómicos de este año.

Pero la prestación de los servicios públicos, no puede quedar condicionada por ninguna de las dos circunstancias, además existen determinadas políticas sectoriales que es necesario desarrollar pese a no disponer de la financiación necesaria al no haberse puesto en marcha los sistemas de financiación ágiles y adecuados. Eso origina que las competencias atribuidas tengan que ser desarrolladas con una menor dotación de medios humanos y materiales, consecuencia de la insuficiencia crónica de medios financieros asignados por el modelo.

El Consell señala que es prioritario para la Generalitat Valenciana que ese importe pueda adelantarse atendiendo a la urgente necesidad y como medida paliativa, sin que haya ningún impedimento ni justificación para que el Ministerio lo retenga hasta el próximo mes de julio .

Tampoco comparte que de manera unilateral el ministerio pretenda de manera reducir los anticipos a cuenta por un importe de 353 millones hasta la aprobación de los presupuestos generales del Estado porque repercurtirá negativamente en el pago a los proveedores.