Més de la Llei de l'Horta

Cebrián reconeix que donada la situació d'abandó de l'agricultura valenciana. De l'enorme forat polític generat al llarg de molts anys toca ara intentar recuperar el temps perdut i el de menys és l'ordre. Perquè reconeix també que haguera estat bé comptar amb una llei general que afecte a tots els agricultors abans de descendir a situacions concretes com la de l'horta valenciana. Però al temps recorda que estem davant un entorn de gran valor molt degradat que precisa de protecció immediata i que el seu departament ja té pràcticament a punt la llei d'estructures agràries i el pla de desenvolupament de l'activitat agrària.

Subratlla també Cebrián que la Llei de l'Horta no és una llei agrària, és una llei de territori i que per tant és competència exclusiva d'eixa àrea però insisteix que, en tot cas, és una llei d'un govern, d'un consell que treballa de forma transversal.

D'altra banda, el col·lectiu Per l'Horta, que també ha participat en l'elaboració d'aquest text legal recorda que estem davant d'una "oportunitat històrica" que la base escollida és el Pla d'Acció Territorial de l'Horta elaborat en el seu moment pel PP. Un bon document de base però que, com està quedant clar durant tot el tràmit, precisa de molts canvis. El període d'al·legacions ha de servir per a açò.

I quant a la utilitat d'aquesta llei i qualsevol altra que afecte a l'activitat agrària Enric Navarro, portaveu de Per l'Horta, ho té clar: és necessari garantir seguretat jurídica. Garantir que cap pla urbanístic va a portar-se per davant la terra i les possibles inversions de futur i millores que es facen per a millorar la productivitat. En definitiva, garantir que l'horta és una bona eixida professional.