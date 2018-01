La lucha contra la invisibilidad de las mujeres pescadoras

Las mujeres del sector de la pesca tienen una cita hoy en la Cofradía de Gandia, en la I Jornada "Las mujeres del sector pesquero en el Mediterráneo", que organiza la Universitat Politècnica de València. Una cita para reivindicar su trabajo, una labor que no se ve, que es la gran desconocida del sector y que, sin embargo, es la que sostiene, en muchos casos, la propia pesca.

Lo explica la profesora responsable de la jornada, Paloma Herrera, que afirma que existen, aunque pocas, mujeres pescadoras, que salen al mar con los hombres. Son casos raros, llamativos, y por tanto esos sí se conocen, como el de las mujeres pescadoras del Palmar. Pero la mayoría de las mujeres en el sector de la pesca se quedan en tierra.

Son poseras, rederas, trabajadoras que llevan a cabo labores de gestión de la barca y de preparación de los utensilios, labores sin las que la pesca no sería posible. Y a pesar de ello, se entiende que su cometido es solamente ayudar a sus maridos, y su trabajo no está regularizado ni reconocido.

Algo que dificulta enormemente obtener cifras de empleo femenino en el sector. Solo se contabiliza el trabajo declarado, que principalmente es el de las pescadoras. Unas cifras que no llegan ni al 10% en la Comunitat Valenciana. De los trabajos en tierra no hay cifras, porque no está registrado ni contabilizado en ningún sitio, y por eso uno de los retos que se plantean ahora las mujeres del sector es precisamente, estudiar vías para regularizar su situación, algo importante desde el punto de vista salarial, pero también de cotización a la Seguridad Social.

Algo para lo que aún queda mucho trabajo por delante para conseguir niveles de integración similares a los de otras comunidades, como el País Vasco o Galicia. De hecho, representantes del sector en estas comunidades han estado presentes esta mañana en la Jornada, en la que también han pronunciado ponencias el Director Provincial en Valencia del Instituto Social de Marina, Ignacio Valls, y el director general de Pesca.

Y por la tarde, se dará voz a las propias mujeres, para que aborden las reivindicaciones y los retos pendientes. Unos retos en los que, dice la profesora, tienen el apoyo de las cofradías, del sector, que, lejos de ver este asunto como una amenaza, lo percibe como una necesidad real.