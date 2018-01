¿Dónde están las renovables?

La última parada de la central nuclear de Cofrentes durante esta semana ha vuelto a despertar el debate sobre su cierre, que reclaman desde hace años desde plataformas como Tanquem Cofrents, un libro publicado recientemente sobre su situación, del sociólogo Francesc Hernández y la responsable de energía de Greenpeace, Raquel Montón, compara su estado con el de las trágicamente conocidas Fukushima y Chernobil.

De la pregunta sobre si es necesario o no cerrar Cofrentes sale inmediatamente otra. ¿Podemos hacer frente a dejar de recibir esa energía? Y la cuestión sería mucho más fácil de responder con una apuesta real y eficiente por las energías renovables que son la eterna promesa. Que no acaban de cuajar, porque, aunque la tecnología existe y mejora día a día, encorsetadas por leyes y normativas, lastradas por intereses ajenos, de la competencia de las fósiles. Más nos valdría corregir el rumbo, porque, de momento, no hay planeta B.