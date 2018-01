Visita a territorio hostil

Como decimos en la promo de nuestro carrusel deportivo valenciano y también en el titular de esta previa del partido, el Valencia visita territorio hostil. Porque para el Valencia jugar en La Coruña es jugar un partido más, pero para el deportivo no. Pasarán los años y la llegada del Valencia a Riazor supondrá recordar lo que sucedió en aquella última jornada de la temporada 93-94 y el empate a cero, con el penalti de Djukic parado por González, que supuso que el Deportivo perdiese la Liga en el último minuto del campeonato.

Se citan en Riazor el segundo ataque más goleador de la liga frente a la segunda defensa más goleada del campeonato. Y es que el Valencia lleva hasta el momento 38 goles a favor, 10 menos que el Barcelona que es el líder también en esta clasificación, mientras que el Deportivo de La Coruña lleva encajados 35 goles hasta el momento, cinco menos que Las Palmas que es el peor equipo en esta faceta. Además, los 38 goles del Valencia son casi el doble de los marcados por el Depor, que lleva solo 20 favor; mientras que los 35 encajados por los gallegos, son casi el doble de los recibidos por el Valencia, que lleva solo 18 en contra.

En el deportivo, las dos bajas más significativas son de dos ex valencianistas: Fede Cartabia, que está lesionado, y Zakaria Bakkali, que no puede jugar por la cláusula del miedo. Adrián López, que había estado al margen del grupo en dos sesiones de entrenamiento, estuvo recuperado en la última, en incluso formó parte del once con el que ensayó Cristóbal Parralo.

Ese once, que tiene toda la pinta que será el que utilice el técnico, estuvo formado por: Rubén; Juanfran, Albentosa, Sidnei, Luisinho; Borges, Guilherme, Mosquera; Lucas Pérez, Andone y Adrián; que es el mismo equipo que sacó un empate en la visita al Estadio de la Cerámica la jornada pasada, con un solo cambio. Entrará Lucas, que fue baja en Villarreal por una dorsalgia, y se quedará fuera otro ex valencianista, Carles Gil. El valenciano Albentosa le habría ganado la titularidad al suizo Fabián Schar, que venía siendo un fijo en las alineaciones y que no jugó ese último partido por sanción.