Valencia quiere proteger sus monumentos con cámaras de seguridad

El Ayuntamiento de Valencia va a solicitar una reunión con Delegación de Gobierno para valorar la posibilidad de instalar cámaras de vídeo que vigilen los monumentos de la ciudad.

A pesar de que no hay un repunte del vandalismo sobre el patrimonio histórico de la ciudad, el Consistorio no descarta instalar estas cámaras en edificios próximos a monumentos como La Lonja y las torres de Quart y Serranos (no las puede instalar sobre las fachadas al estar protegidas).

Este viernes representantes del Ayuntamiento y de la Generalitat se han reunido para tratar este asunto. Al poder afectar a la ley de protección de datos, se quiere consultar con Delegación de Gobierno para que las autorice.

