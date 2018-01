¡Celebra el Día Mundial de la Radio!

Con motivo del 80 aniversario de Radio Zaragoza, celebraremos el Día Mundial de la Radio en el Teatro Principal de Zaragoza el próximo 13 de febrero, con Las Noches de Ortega y Oh! My Lol! Será a las 20:30 horas, un espectáculo que no te puedes perder para comenzar a celebrar las 8 décadas de vida de Radio Zaragoza. Y no va a ser la única sorpresa de este año 2018.

Las entradas para poder disfrutar de Las Noches de Ortega ya están a la venta en Cajeros ibercaja.