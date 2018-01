Lucas y el mercado

"Lo necesitamos, pero las cosas vendrán cuando tengan que venir. En nuestra situación hacen falta jugadores, pero ponernos nerviosos no soluciona nada. Hay que elegir bien, tener cuidado con el control financiero, y acertar. Fundamentalmente nos centramos en el partido, porque lo otro ya es cuestión de la dirección deportiva". Es el mensaje de Lucas Alcaraz respecto al mercado de fichajes. El Almería no ha realizado ninguna incorporación hasta la fecha, pero tiene de plazo hasta el miércoles 31 para reforzar alguna posición. El míster mantiene hilo directo con Miguel Ángel Corona e Ibán Andrés, y a su vez es consciente de que no es sencillo firmar por el fair play financieron.

