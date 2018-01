Nace una plataforma por el atasco de las autopistas

Las miles de personas que se vieron bloqueadas entre los pasados 6 y 7 de enero en las autopistas de peaje AP 6, AP 51 y AP 61 (entre ellos bastantes abulenses) ya tienen una plataforma para canalizar sus reclamaciones. Creada por el abogado zamorado Antonio Rodríguez, que también es uno de los afectados, está tratando de contactar con la mayor cantidad de aquellos que tuvieron que pasar esa noche en la carretera a través de la página web www.afectadosporlanevada.es

El objetivo es llevar a cabo una demanda colectiva, en primer lugar contra Iberpistas la empresa concesionaria de las tres carreteras y de manera subsidiaria contra el estado. El primer paso es contactar con el mayor número de personas afectadas para llevar a cabo una iniciativa conjunta que pueda lograr unas indemnizaciones, que el propio Antonio Rodriguez aclara, no serán en ningún caso muy cuantiosas para los atrapados y que "nunca podrá resarcir las horas de angustia y desesperación que hemos pasado en esa carretera"

El primer paso es acreditar que el afectado estuvo en alguna de las tres vías durante esa madrugada para lo que es imprescindible tener algún elemento que lo demuestre. Señala que no solo vale el ticket de la autopista sino que hay otras pruebas como fotógrafías o posicionamientos por GPS que se podrían utilizar, ya que la decisión de abrir los pejaes hizo que muchos conductores se fueran de la carretera sin nada que acreditara su estancia allí.

Curiosamente, la creación de la plataforma se gestó en la misma noche del bloqueo tras "contactar con otros afectados que me animaron a ponerla en marcha. Yo individualmente pensaba reclamar pero al final me comprometí a crear la plataforma y aquí está". Afirma que no tendrá ningún coste económico para los que formen parte de ella y que será del dinero que se saque de unas posibles indemnizaciones, de donde salga la minuta de los abogados que trabajen en la demanda.