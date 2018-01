El Dépor viaja a La Roda con dudas respecto al futuro del club

Tercera División 21ªJ

La Roda Vs Guadalajara (Domingo 16:30, Municipal)

El Dépor que no gana fuera de casa desde que lo hiciera en Socuéllamos en la 11ª jornada intentara volver a hacerlo ante el conjunto rodense este domingo. Tras empatar en Marchamalo, perder en Cuenca y puntuar en Almagro los de Alberto Parras quieren seguir la nueva racha positiva que arranco con el año en la victoria ante el Atlético Ibañés. El partido en La Roda llega solo unos días después de que el club morado haya entrado definitivamente en concurso de acreedores necesario de tal manera que la jueza que lleva el caso de la solicitud de concurso realizada por el ex jugador y entrenador Jorge Martin y el ex entrenador Carlos Pérez Salvachúa, ha nombrado administrador concursal del CD Guadalajara S. A. D. a D. Pedro Bautista Martín Molina. Una circunstancia que veremos cómo afecta en el ánimo de la plantilla a la hora de afrontar el encuentro. Para la cita los morados recuperan a Alcañiz con lo que Parras dispondrá de 17 jugadores para hacer la convocatoria de 16.

Azuqueca Vs Villarrubia (Domingo 12:00, San Miguel)

Tras la suspensión por la nieve del partido en Marchamalo los azudenses estrenan el 2018 en su casa ante el Villarrubia de su ex entrenador la pasada temporada Manolo Alfaro que debuto con los de Villarubia con victoria ante el Albacete B el pasado domingo. Un Azuqueca con muchas novedades respecto al que termino la primera vuelta en diciembre. Los rojinegros han perdido a 4 jugadores que han causado baja en el club, se trata de Ambo, Fuentes, Tato y Carrasco el último en salir del club rumbo al Rayo Vallecano B. Mientras en el capítulo de incorporaciones solo se ha producido la del joven delantero colombiano Candelo. Así las cosas Acosta ha tirado esta semana de cantera para completar los entrenamientos y uno de los 6 juveniles que esta semana han trabajado con el primer equipo podría entrar en la convocatoria. Convocatoria a la que vuelve Alvaro Corral después de cumplir sanción y en la que no estará por lesión Diego Zamora. El Azuqueca tratara de continuar con la mejor racha de la temporada en la que suman 5 victorias y 1 empate en los últimos 6 partidos jugados. Sin embargo y a pesar de la buena racha los azudenses no pueden despistarse si quieren estar cerca de su objetivo de colarse entre los 4 primeros. El Villarrubia por su parte tratara de sumar para no descolgarse de las posiciones cercanas a los puestos de playoff.

Villarrobledo Vs Marchamalo (Domingo 16:30, Virgen de la Caridad)

Tras la suspensión por la nieve del partido ante el Azuqueca el pasado domingo en La Solana el CD Marchamalo estrena el año en el campo del líder Villarrobledo. Sera también el partido de debut del nuevo técnico verdillo Fran García que sustituto a Toñin Lozano en el banquillo tras la derrota en casa ante el Albacete B en la última jornada del 2017. Los gallardos también han sufrido variaciones en su plantilla tras el parón navideño, así las cosas Jairo Cabra abandonaba el club por motivos laborales y Manuel Minguez Calzada “Manolo” regresaba al club en el que milito durante 9 temporadas hasta la pasada. El nuevo jugador del Marchamalo no debutara esta semana al igual que serán baja por lesión, el capitán Illana y el defensa “Chino”. El que ya está disponible es el delantero Gorka una vez superada su lesión.