¿La puntilla a Michel?

El Getafe C,F. (11º, 23 puntos) puede firmar la sentencia de despido de su exentrenador Michel, si los azulones vencen al Málaga C.F. (19º, 11 puntos) este viernes en el Coliseo Alfonso Pérez (21:00 horas).

A pesar de ello Pepe Bordalás, entrenador azulón, manifestó su esperanza en que la directiva malacitana siga confiando en su técnico pase lo que pase. "No puedo opinar de la situación interna de un club. Todos los técnicos sabemos que cuando firmas en un club, firmas un contrato de llegada pero también de despedida. Desafortunadamente esa es la realidad. Le tengo una gran estima a Míchel, creo que es un gran entrenador, lo ha demostrado", dijo.

Bordalás también analizó la situación de su portero, Vicente Guaita, suplente de última hora la pasada jornada ante el Atlético de Madrid por un problema en la mano y que podría abandonar el club en el mercado de invierno."Guaita se ha incorporado con el grupo esta semana. No he hablado con Javier Barbero (preparador de porteros), he visto que estaban trabajando y no he tenido tiempo. Ahora hablaré. Queda todavía un entrenamiento y sabremos si podemos contar con él", declaró.

Revertir un mal 2018

Los dos equipos no comenzaron bien el año, con derrota getafense que entraba dentro de los pronósticos en el Wanda Metropolitano y revés también, pero menos esperado, para los malaguistas, en La Rosaleda ante el Espanyol. Esto ha provocado que los de Míchel lleguen muy acuciados para medirse a un rival, en teoría directo en la lucha por la permanencia, pero que ya le aventaja en doce puntos.

El conjunto de José Bordalás ha logrado hacerse rocoso en su estadio, sabedor que es ahí donde debe labrar su salvación lo antes posible y sólo Sevilla F.C., F.C. Barcelona y Real Madrid C.F., todos ellos con muchos apuros, se han llevado la victoria. Sin embargo, de sus últimos cinco visitantes, sólo el Eibar fue capaz de arañar un punto, y los 'azulones' sólo han recibido dos goles en esta serie.