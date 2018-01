Queen y Quevedo en el mismo fin de semana

Este fin de semana, del 12 al 14 de enero, la agenda cultural del sur de Madrid nos lleva hasta Valdemoro, donde el Teatro Municipal Juan Prado acoge, a las 21:00 horas, el espectáculo musical ‘A night at the opera, the ultimate Queen tribute’, cuya recaudación se destinará a la asociación Objetivo 50/50 de Valdemoro que realiza acciones por la igualdad entre mujeres y hombres y lucha contra la violencia machista.

En Fuenlabrada el músico gallego Fredi Leis interpreta su espectáculo ‘Mariposas’, concierto en el teatro Josep Carreras a las 21:00 horas acompañado como siempre de su piano.

En Getafe el grupo Los Divers dan un concierto con el espectáculo ‘Momentos inolvidables, canciones para el recuerdo’, en el Teatro Federico García Lorca a las 19:00 horas.

En Leganés la actriz Rosario Pardo interpreta a la viuda del poeta Miguel Hernández en la obra ‘Los días de la nieve’, a las 20:00 horas en el teatro Julián Besteiro.

En Parla los aficionados al bonsái podrán disfrutar este fin de semana de la muestra de árboles en miniatura organizada por el club Amigos del Bonsái de Parla. Se trata de la XXXIII Exposición Anual del Bonsái, que se celebrará los días 12, 13 y 14 de enero en la Casa de la Cultura, con visitas guiadas que se organizarán en función de la afluencia de público.

Echanove interpreta a Quevedo en Fuenlabrada / Carlos Alvarez / Getty Images

Mientras el sábado 13 en Fuenlabrada Juan Echanove protagoniza la obra ‘Sueños’, a partir de las creaciones de Francisco Quevedo, un versión de la compañía nacional de Teatro Clásico en versión de José Luis Collado y dirección de Gerardo Vera. Será a las 20:00 horas en el teatro Tomás y Valiente.

En Getafe se celebra el tradicional concierto de Año Nuevo con la banda municipal de música, a las 20:00 horas en el escenario del teatro Federico García Lorca. La función se repetirá a las 12:00 horas del domingo.

En Leganés tenemos una versión del famoso musical ‘Queen. We will rock you’, basado en los temas del grupo británico de la mano de la compañía Starlight y que se representará en el teatro José Monleón a las 19:00 horas.

En Parla el Teatro Jaime Salom acogerá la “VI Gala benéfica de la Plataforma Solidaria de Parla”. El acto, a beneficio de la obra social que realiza la Plataforma Solidaria de Parla, contará con actuaciones de la Escolanía Villa de Valdemoro, del coro Hennátê y del grupo de Teatro Baypass, entre otros. La gala dará comienzo a las 18:00 horas.

En Valdemoro Teatrarte, asociación cultural y grupo de teatro de Valdemoro especializado en musicales, lleva a escena el montaje ‘Trece’ a las 21:00 horas, en el Teatro Municipal Juan Prado.

Y el domingo 14 en Fuenlabrada la compañía Ditirambo presenta la obra ‘Tres’, basada en la historia de tres amigas que vuelven a encontrarse y que podremos disfrutar en el teatro Josep Carreras a las 19:00 horas. También tenemos magia con ‘Abracadabra’, del mago Carlos Adriano, en dos sesiones, a las 12:00 horas en el espacio joven La Plaza y a las 18:00 horas en el teatro Nuria Espert.

En Getafe tenemos música con la mejor copla española, concierto de Andrés Cuenca con ‘La copla en vivo’ en el teatro Federico García Lorca a partir de las 19:00 horas.

En Parla a las 12:00 horas tenemos concierto de Año Nuevo, a cargo de la Banda de Música Harmonía, en el Teatro Isaac Albéniz. Entrada gratuita hasta completar aforo. Además el Teatro Jaime Salom acoge la representación de la función teatral “Las brujas de Salem”. Se trata de la representación del grupo Youkali Teatro, ganadores de la XX Muestra Local de Teatro a las 20:00 horas.

En Ciempozuelos tenemos la obra ‘Gugu...¡Tras! Feliz despertar’, a partir de las 17:30 horas, teatro para bebés de entre 0 y 4 años que pone en marcha la compañía Factoría Urugallo en la Casa de la Cultura.