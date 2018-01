Echanove: “Mientras no se pueda reproducir o vender en una manta habrá teatro”

El actor da vida a Quevedo en una versión libre de José Luis Collado, sobre la obra del escritor, ‘Los Sueños’. Un repaso lúcido y a veces descarnado de la España del siglo XVII, donde las monarquías absolutas, el poder de la Iglesia y la corrupción, marcaron el devenir del país, de sus habitantes y la descomposición del imperio. Unos signos muy reconocibles en estos tiempos actuales y que, según ha contado a SER Madrid Sur Echanove, van mucho más allá de la atemporalidad de la obra del genial escritor, está más relacionados, dice, con que “el ser humano somos ciudadanos repetitivos” y volvemos a caer una y otra vez en lo mismo.

Echanove, apasionado de su profesión, se vuelca también con este Quevedo que “se jugó su hueco en la gran Historia de la Literatura y de esa España enfrentándose continuamente al poder”. Reconoce que ‘Sueños’ es una obra de gran intensidad que toca muy profundamente al espectador. “Yo desde que llego al teatro para maquillarme y vestirme, me meto en la manera de ser de Quevedo, al que en la vida real ni le rozo” en cuanto a forma de ser. El veterano actor se definecomo “un hombre afortunado” por haber podido dedicarse a esta profesión, vitalista, con el escritor como uno de sus autores de cabecera y como Quevedo “no me he de callar”, dice con humor.

Cumple 40 años de profesión y no piensa en la retirada. “Es para toda la vida. La jubilación es cuando te bajas de los escenarios y eso se llama cataclismo, fin del mundo”, afirma.

‘Sueños’ llega a Fuenlabrada de la mano de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en coproducción con La Llave Maestra Producciones Artísticas y Traspasos Kultur y la dirección de Gerardo Vera. La obra, con un amplio y brillante elenco, se puede ver este sábado 13 de enero en el teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada a las 20 horas.