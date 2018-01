El Ejido acogerá el próximo mes de abril el PLASTIC FESTIVAL con varios grupos de música independiente de moda del momento y Dj's de éxito. Será la II edición de un gran evento cultural y lúdico dirigido a jóvenes y no tan jóvenes que se celebrará en la ciudad el próximo 21 de abril, concretamente en la Terraza del Círculo Cultural y Recreativo y que, sin lugar a dudas, constituirá una de las propuestas musicales más llamativas de las organizadas dentro de la programación con motivo de las fiestas en honor a San Marcos.

La actividad, organizada por TACK GANG y bajo el paraguas de la concejalía de Educación, Cultura y Juventud, arrancará a las cuatro de la tarde y se hará extensiva hasta bien entrada la noche; convirtiéndose, de esta manera, en un espacio ideal para la convivencia y el intercambio de impresiones para los aficionados a un género musical muy concreto, ya que está confirmada la asistencias de bandas muy reconocidas, algunas de ellas revelación, y que cuentan con un gran número de seguidores, así como de reputados Dj's que irán intercalando sus actuaciones. De esta manera, se contará con la asistencia de 'Viva Suecia', 'Varry Brava', 'Me & The Reptiles', Bravo Fisher, Galaxina, The Real Me, o Toño, entre otros.

San Marcos

Para la concejala responsable de esta área, Julia Ibáñez, que ha sido la encargada de presentar esta iniciativa junto a los organizadores y promotores de la misma, Adrián Buendía y Abel Fernández, "se trata de una de las propuestas novedosas y llamativas del calendario de las fiestas de San Marcos y que está pensada para un tipo de público amante de la escena independiente". La edil ha explicado la gran predisposición que ha mantenido el Ayuntamiento "desde que nos propusieron la posibilidad de organizar un festival de esta índole, ya que nuestra línea política pasa por respaldar, siempre en función de nuestras posibilidades, a al rico tejido empresarial con el que contamos y sobre todo, a los promotores emergentes para que puedan desarrollar sus proyectos e iniciativas". Como bien ha aclarado, "apoyo que prestamos a través de recursos económicos y humanos y que viene a sumarse a las distintas iniciativas que plantean los colectivos juveniles, donde la finalidad es que ellos sean los verdaderos protagonistas". Un ejemplo que "encontramos en propuestas como el Festicomic, el Youthfest o la fiesta de la primavera que se convierte cada mes de marzo en un importante punto de encuentro con el desarrollo de un sinfín de propuestas como talleres, exhibiciones, actuaciones o charlas", ha matizado.

Ibáñez ha aludido a que "aunque se trata de un festival de formato pequeño, se prevé que este evento goce de una alta la asistencia de público, de manera que llegue a superar el millar de personas y es que ya en su primera edición, que fue un poco experiencia piloto, logró reunir a más de medio centenar de aficionados". Para la responsable municipal, "es evidente que contamos con un municipio joven, dinámico y por tanto, con una población que presenta unas tremendas ganas de implicarse como lo viene demostrando a través de su participación en todas aquellas iniciativas que desarrollamos a lo largo de todo el año". Precisamente, "este hecho nos ha llevado, al gobierno municipal, a trabajar intensamente en la renovación constante de ideas y a planificar nuevas actuaciones y políticas dirigidas a ofrecer alternativas atractivas de ocio, culturales y deportivas", ha precisado la concejala.

Colaboración

Por su parte, Adrián Buendía ha mostrado su agradecimiento a las empresas colaboradoras en el mismo, al tiempo que su entusiasmo porque esta actividad se consolide en el tiempo y ha dicho que "viene a rellenar un hueco que existía en el municipio en cuanto al desarrollo de eventos relacionados con este tipo de música". Además, ha insistido en que "el festival se presenta con un cartel de lujo, lo cual ha supuesto subir un escalón con respecto a la primera edición, ya que en el de este año aparecen nombres de bandas y dj's que suenan en los mejores escenarios del país; además de grupos locales como Galaxia que presentan una excelente proyección".

Otro de los organizadores, Abel Fernández, se ha referido durante la rueda de prensa al cuidado aspecto gráfico y audiovisual del festival, así como a todas las acciones de promoción que se pondrán en marcha hasta su celebración. Y es que se ha elaborado un completo video del evento, además de un dossier con información de cada uno de los grupos participantes, además de poner en marcha una página Web.

Por último, incidir en que las entradas, que se han puesto a la venta ya, se podrán adquirir en la propia concejalía, en los establecimientos colaboradores así como a través de la Web www.plasticfestival.com