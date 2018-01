Comienza la segunda vuelta ante "el mejor equipo de la Liga"

El Numancia comienza este domingo a mediodía la segunda vuelta del campeonato de Liga de Segunda división visitando al líder Huesca en un estadio de El Alcoraz donde nunca ha ganado. Tras completar la primera vuelta del campeonato con una nota bien alta, cuarto en la tabla, empatado con el tercer clasificado, y llegando hasta los octavos de final de la Copa de Rey, cayendo con orgullo y honor ante el Real Madrid, la idea es afrontar la segunda parte del curso con buen pie.

Toca cambiar el chip. Jagoba Arrasate asegura que “de cabeza el equipo está bien, de ánimo también, otra cosa serán las piernas, ya veremos. No han pasado ni 48 horas y hay gente cansada y con molestias. Aún tenemos un entrenamiento por delante para preparar ese partido tan importante…”. Ripa, Luis Valcarce, su hermano Pablo y Julio Álvarez son bajas, mientras que Higinio y Manu del Moral, con sendos golpes, son duda. “Veremos si podemos contar con los tres delanteros, de ser así sería una gran noticia”.

El duelo ante el líder, aún con mucha Liga por delante, puede ser un punto de inflexión para el devenir del campeonato. “No puedo decir que es un partido más… Jugamos contra el líder, al que ya ganamos aquí. De ganar, nos acercaremos a ellos y damos un golpe encima de la mesa. Pero no habrá nada definitivo. Sea cual sea el resultado habrá que seguir. Pero es verdad que nos sirve para medir nuestras posibilidades ante un rival que no ha perdido en casa, que es el mejor local, qué lleva 40 puntos, que juega bien, que es muy completo, que somete al rival y que cuando no hace esto, surgen individualidades… Queremos ver a qué nivel estamos para optar a algo más que sólo a la permanencia”.

Para Arrasate, el Huesca es “el mejor equipo de la categoría”. “No sólo por los puntos que le hacen ser líder, sino porque es el que mejor juega. Hemos visto muchos partidos de la categoría y para mí es el mejor por resultados, juegos y sensaciones. Eso no quita que vayamos a El Alcoraz, plantemos cara y con ambición hacer un buen partido y ganar. Pero nos van a exigir y tenemos que rendir al máximo”.